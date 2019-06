Schwerer Unfall zwischen Mountainbiker und Motorradfahrer

Der 45-jährige Motorradfahrer soll auf der B127 in Richtung Lacken direkt hinter dem 69-jährigen Radfahrer nachgefahren sein. Bei einer Kreuzung wollte der Motorradfahrer den Radfahrer überholen, der aber zur selben Zeit zum Linksabbiegen ansetzte. Es kam zu einer heftigen Auffahrkollision. Der Motorradfahrer kam dadurch zu Sturz und blieb etwa 40 Meter nach der Unfallstelle am Fahrbahnrand liegen. Das Radfahrer wurde mitsamt seines Mountainbikes in den Straßengraben geschleudert. Der 69-Jährige war nicht ansprechbar und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Linz geflogen. Der leicht verletzte Motorradfahrer wurde vom Roten Kreuz Walding ebenfalls ins UKH Linz gebracht.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.