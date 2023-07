Schwerer Unfall bei Kronstorf: Lkw kollidierte mit Transporter

Ein Verletzter, zwei schwer beschädigte Fahrzeuge, stundenlange Aufräumarbeiten: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in den Morgenstunden des Mittwochs auf der B309 bei Kronstorf. Ein 31-Jähriger, der gegen 7:30 Uhr mit seinem Transporter in Richtung Steyr unterwegs war, dürfte am Steuer kurz eingenickt sein, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit. Er verlor die Kontrolle über seinen Kleinlaster und kam über die Fahrbahnmitte.

Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer aus Bosnien wich nach links aus, um eine Frontalkollision zu verhindern. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, der so heftig war, dass der Kleintransporter in den Straßengraben geschleudert wurde, wo er schwer beschädigt auf der Seite zu liegen kam. Der Sattelzug kam quer über die Fahrbahn der B309 zum Stillstand.

Der Kleintransporter kam schwer beschädigt im Straßengraben zum Stillstand. Bild: www.fotokerschi.at | Kerschbaummayr

Während der Lkw-Lenker den Unfall unbeschadet überstand, zog sich der 31-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber C10 in das UKH nach Linz gebracht werden musste. Für die Aufräumarbeiten rücken die Feuerwehren Hargelsberg und Kronstorf an. Ihr Einsatz war erst am frühen Nachmittag beendet.

Der Verletzte wurde mittels Rettungshubschrauber in das Linzer UKH gebracht. Bild: www.fotokerschi.at | Kerschbaummayr

