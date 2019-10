Schwerer Betrug an oberösterreichischer Firma

Ein bisher unbekannter Täter trat im Juli 2019 per E-Mail mit einer Firma im Bezirk Linz-Land in Kontakt und zeigte Interesse, mit der Firma in eine Geschäftsverbindung treten zu wollen. Er gab sich als "Peter Simpson" aus und gab an, Einkäufer der englischen Firma "John Lewis" zu sein. Dafür nutzte er eine E-Mail-Adresse die wiefolgt lautete: info@johnlewisstores.com. Die tatsächlichen E-Mailadressen der Firma "John Lewis" enden jedoch mit @johnlewis.co.uk.

Der unbekannte Täter bestellte anschließend 72 Europaletten Waren. Da nur insgesamt 32 Europaletten der bestellten Waren lagernd waren, wurde erstmals nur diese Teilmenge am 4. September 2019 nach England geliefert und am 9. September 2019 gegen Unterschrift übernommen.

Am 8. Oktober 2019 reiste dann der Geschäftsführer der Firma persönlich nach London, um sich mit "Peter Simpson" zu treffen. Als er bei der Firma "John Lewis" eintraf, wurde ihm mitgeteilt, dass es keinen Einkäufer mit dem Namen "Peter Simpson" gebe und dass auch kein Auftrag seitens der Firma "John Lewis" existiere. An der Lieferadresse, die "Peter Simpson" angab, befindet außerdem auch kein zur Firma "John Lewis" gehörendes Objekt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.