Schwere Sommerzeit für Autofahrer

Dass mit der Hagenstraße die wichtigste Verbindung zwischen Urfahr und dem Pöstlingberg in den kommenden Wochen immer wieder gesperrt werden muss, ist für Autofahrer unangenehm, aber unabwendbar. Ein technisches Gebrechen verlangt die Sanierung des (in diesem Bereich genau in der Fahrbahnmitte liegenden) Abwasserkanals zwischen den Häusern Hagenstraße 14 und 26 (unmittelbar nach der Brennerstraße). Die Folge: Zufahrt für die dort Wohnenden Ja, Durchfahrt Nein.

Auch wenn die Totalsperre der Hagenstraße von 22. Juli bis 15. August "nur noch" drei statt der ursprünglich angedachten zwölf Wochen dauern wird, so müssen sich die Verkehrsteilnehmer hier doch auf Umleitungen einstellen.

Für die Sanierungsarbeiten werden auch noch einige Sperren an Wochenenden notwendig sein. Die erste davon beginnt am kommenden Samstag, 16. Juli, um 6 Uhr früh und dauert bis Montag, 18. Juli, 4 Uhr früh.

Großräumige Umleitungen

Fahrzeuge, die während der Sperre von Linz zum Pöstlingberg fahren, werden über Walding und Gramastetten großräumig umgeleitet. Für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen sind auch Umwege über Puchenau und über Lichtenberg möglich: Die lokalen Fahrverbote (ausgenommen Anliegerverkehr im Bereich Pöstlingberg Süd) werden in der Zeit der Totalsperre durch ein Fahrverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen ausgetauscht.

Auch nach den Sommerferien werden die Bauarbeiten, die ansonsten von den Verantwortlichen der Stadt Linz bewusst in die verkehrsärmere Zeit gelegt worden sind, noch an drei Wochenenden für angespannte Verkehrsverhältnisse rund um die Hagenstraße sorgen. Auch an den Wochenenden 9. bis 12. September, 16. bis 19. September und 23. bis 26. September müssen Umwege in Kauf genommen werden.