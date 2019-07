Schwer verletzt: Mopedlenker verfing sich in Absperrband

Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land fuhr am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr in einer Gruppe von mehreren Mopedfahrern auf der Peintner Straße in Leonding Richtung Welser Straße. Dabei verfing sich der Jugendliche während der Fahrt mit der linken Hand in einem Absperrband. Dieses verband in der Fahrbahnmitte zwei Absperrgitter, welche aufgrund einer Laufveranstaltung aufgestellt worden waren. Der 16-Jährige kam zu Sturz und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte in den Med Campus III in Linz eingeliefert.

