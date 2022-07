Schweizerkracher löste Cobra-Einsatz in Linz aus

Ein lautes Knallen war am späten Nachmittag in der Linzer Innenstadt zu hören. Die Befürchtung, dass Schüsse gefallen sein könnten, stellte sich allerdings als Irrtum heraus. Als die Beamten vom Einsatzkommando Cobra und die Einsatzkräfte der Rettung in der Waldeggstraße eintrafen, fanden sie laut Polizei nur Schweizerkracher vor. Die Explosion des Schwarzpulvers dürfte die Menschen in der Umgebung aufgeschreckt haben.