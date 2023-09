Schwacher Beginn, starkes Ende: Linzer Freibäder mit Sommersaison zufrieden

Am Ende war es dann doch ein erfolgreiches Jahr für die Linzer Freibäder.

Mit 352.708 Freibadegästen haben die Linz AG Bäder am Ende doch noch ein sehr zufriedenstellendes Jahr verbuchen können. Nach dem kühlen und verregneten Saisonbeginn im Mai, waren der außergewöhnlich warme Juli, der sommerliche August sowie der sonnige September dafür verantwortlich, dass 2023 als eines der bisher besten Jahre in die Geschichte eingehen wird. Verglichen mit der Vorjahressaison wurde ein um vier Prozent besseres Ergebnis erzielt, zog Bäderdirektor Roland Heß zufrieden Bilanz.

Mit insgesamt 102.234 Badegästen war der Juli heuer absoluter Spitzenreiter. Der Spitzentag der diesjährigen Sommersaison lag ebenfalls im Juli. Am Sonntag, 9. Juli, erfrischten sich 4.075 Badegäste im Parkbad, im Hummelhofbad waren es am gleichen Tag 2.708 Gäste und in der Erlebnisoase Schörgenhub 2.714 Badegäste.

