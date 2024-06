"Schutzschirm über Linzer Grüngürtel aufspannen"

Die neue Digital-Uni (IT:U) soll in Linz-Aufhof im Nahbereich der bestehenden Johannes-Kepler-Universität (JKU) entstehen – auch Betriebsansiedelungen sollen ermöglicht werden. 100.000 Quadratmeter Grünland soll dafür verbaut werden. Die Grünen forderten gestern erneut, dass diese besser an einem bereits versiegelten Standort in der Innenstadt – nämlich der Post City – aufgehoben wäre.

So soll der IT:U-Campus im Endausbau aussehen.

Wichtig für Lebensqualität der Menschen

„Der Grüngürtel bei der JKU spielt für die Kühlung und Durchlüftung des Stadtteiles und somit für die Lebensqualität der Menschen eine wesentliche Rolle“, sagt die Linzer Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne). Um zu untermauern, wie wichtig die kühlende Funktion sei, führt sie den vergangene Sommer an: „Während in grünen Stadtteilen wie in Dornach oder in Ebelsberg fünf Tropennächte gemessen wurden, waren es im dichtverbauten Innenstadtbereich bei der Herz-Jesu-Kirche 19 Nächte, bei denen die Temperatur nicht unter 20 Grad gesunken ist.“

Naturschutzbund mahnt Schutz des Landschaftsbildes ein

Gemeinsam mit den Grünen hob auch Friedrich Schwarz, stellvertretender Obmann des Naturschutzbundes Oberösterreich, sowohl die positiven Effekte des Grüngürtels für die Stadtökologie hervor, als auch das Landschaftsbild mit ihrer bäuerlich geprägten Kulturlandschaft.

Salzburger Vorbild

„Angesichts der Bedeutung für das Stadtklima ist es notwendig, einen Schutzschirm über dem Linzer Grüngürtel aufzuspannen“, sagt Schobesberger. Gelingen soll dies mit der Erstellung einer Linzer „Grünlanddeklaration“ nach Salzburger Vorbild. Diese soll auch in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 27. Juni, zum Thema gemacht werden. Die Stadt Salzburg sei beim Schutz des Grüngürtels schon vor vielen Jahren mit gutem Beispiel vorangegangen. Dort sei bereits 1985 die Deklaration „Geschütztes Grünland“ ausgearbeitet worden – eine Art „heiliger Schwur“ des Gemeinderates. Damit habe sich das Salzburger Stadtparlament verpflichtet, dass in der darin umfassten Zone keine Maßnahmen getroffen werden, die dem Ziel, das dortige Grünland zu schützen, widersprechen.

