Platzprobleme: Schule der Kreuzschwestern in Linz baut aus

Grünes Licht gab es am zweiten Sitzungstag des Gestaltungsbeirates für ein wichtiges Schulbauprojekt in Linz. Die Schule der Kreuzschwestern soll erweitert werden, um die beengten Platzverhältnisse im denkmalgeschützten Hauptgebäude zu entspannen. Geplant ist ein Zubau am bestehenden Trakt an der Ecke Stockhofstraße und Karl-Wiser-Straße, wo der Hort und zwei Turnhallen untergebracht sind.