Schülerliga: Ennser Jubel über Bezirksmeistertitel

Bei den Ennser Schülerliga-Fußballern war der Jubel nach dem Schlusspfiff in der Sporthalle Haid riesengroß. Die Kicker der SportMS Lauriacum sicherten sich den Bezirksmeistertitel im Futsal und feierten dadurch auch den Aufstieg in die Zwischenrunde. "Für uns ist der Titel ein Riesenerfolg, aber die Reise ist noch nicht zu Ende", sagt Lehrer Tobias Hörtenhuber gegenüber den OÖN.

Ziel ist das Landesfinale

Das Turnier war jedenfalls nichts für schwache Nerven. Nach sechs Spielen mit vier Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage hatten die Ennser Erst- und Zweitklässler genau wie die Hallenfußballer aus Neuhofen 13 Punkte auf dem Konto. Weil sie aber das direkte Duell hauchdünn mit 3:2 gewonnen hatten, ging der Titel an die SportMS Lauriacum. "Ich bin richtig stolz auf die Jungs. Sie haben Moral gezeigt und die Nerven behalten", sagt Hörtenhuber.

In der Zwischenrunde am 22. Jänner ist Enns nun wieder in der Sporthalle Haid gefordert. Da warten mit dem Georg-von-Peuerbach-Gymnasium, der SMS Linz-Kleinmünchen, der MS Hofkirchen, der SMS Feldkirchen und der SMS Ebensee hochkarätige Gegner. Die zwei besten Teams qualifizieren sich für das Landesfinale in Steyr, und genau das ist das Ziel der Ennser Schüler, so Hörtenhuber.

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber