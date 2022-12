Schülerin auf Schutzweg angefahren: Polizei sucht Lenker

Das Mädchen hatte gegen 7:30 Uhr im Gemeindegebiet von Hörsching (Bezirk Linz-Land) einen Schutzweg an der Kreuzung Neubauer mit der Kasernenstraße überquert. Der Lenker eines schwarzen Geländewagens dürfte die Schülerin zu spät bemerkt haben. Er konnte nicht mehr bremsen und touchierte die Zwölfjährige mit der Fahrzeugfront im Bereich des rechten Oberschenkels. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam das Mädchen zu Sturz und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Lenker bot Hilfe an

Der Lenker hielt sein Fahrzeug an und stieg aus. Er bot dem jungen Unfallopfer mehrmals an, die Rettung zu verständigen. Im Schock lehnte die Schülerin aber vehement ab, der Mann fuhr schließlich weiter. Erst Lehrer verständigten die Polizei, als das verletzte Mädchen in der Schule eintraf.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet nun den Unfalllenker und Zeugen des Unfalls sich bei der Inspektion in Hörsching unter der Telefonnummer 059133 4134 zu melden. Gesucht wird ein etwa 50-jähriger Mann von schlanker Statur mit grauen oder weißen Haaren. Laut dem Mädchen war er 170 bis 185 Zentimeter groß und trug möglicherweise eine graue Jacke und blaue Jeans. Er war mit einem schwarzen Geländewagen mit Linz-Land-Kennzeichen unterwegs, so die Polizei am Donnerstag.

Lokalisierung: Der Unfall passierte an der Kreuzung der Neubauer Straße mit der Kasernenstraße

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper