Schüler sammelten für die Opfer des Krieges

"Die Aktion entstand, als wir im Unterricht über Migration und den Krieg in der Ukraine gesprochen haben", erzählt Antje Traxler, Englischlehrerin der 6b des BRG Fadingerstraße über den Beginn der Spendenaktion. Und sie ergänzt: "Es sind auch in dieser Klasse mehrere Schüler mit Migrationshintergrund, die in zweiter oder dritter Generation hier sind. Die Schüler selbst waren dann extrem engagiert und haben in der ganzen Schule Spenden gesammelt."

Insgesamt kamen dann sogar 2000 Euro und mehrere Kisten mit Sachspenden zusammen, die gestern, Freitag, in der Sammelstelle von "Support Ukraine Now Upper Austria" in der Landstraße übergeben wurden. "Ich bin unheimlich stolz auf die Schüler, die diese Aktion in Eigenregie durchgezogen haben. Das ist wirklich vorbildlich. Wir haben auch drei ukrainische Kinder, die derzeit hier in die Schule gehen", ist auch Schulleiterin Sylvia Bäck begeistert.