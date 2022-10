Schüler protestieren für ihr Streikrecht

"Wären Schüler eine Berufsgruppe, wären wir die größte in ganz Österreich", sagt Vinzenz Horcicka, Geschäftsführer der Aktion kritischer Schüler_innen (AKS). "Was uns jedoch von anderen Berufsgruppen unterscheidet ist, dass wir kein Protest- und Streikrecht haben." Aus diesem Grund protestierten Mitglieder der Aktion kritischer Schüler_innen am Mittwoch am späten Vormittag vor der Bildungsdirektion in Linz. Zeitgleich gingen auch in anderen Bundesländern Schüler für ihr Recht auf die Straße.

"Das Protestrecht ist in der Verfassung geschützt", sagt Sarah Dakhli. Sie ist Landesvorsitzende von AKS Oberösterreich. Schüler aber würden mit Konsequenzen rechnen müssen, wenn sie nicht zum Schulunterricht erscheinen. Wie diese aussehen, würde auch stark von der Lehrkraft abhängen. "Das ist nicht in Ordnung", sagt die 17-jährige Schülerin aus Leonding. Sie habe Glück, ihr Klassenvorstand unterstütze sie in ihren Bemühungen. Andere müssen neben Fehlstunden auch mit zusätzlichen Aufgaben rechnen.

"Schüler sollten keine Probleme mit Lehrern oder der Direktion bekommen, wenn sie gegen Dinge protestieren, die falsch laufen", sagt Horcicka. Als Beispiele nennt er etwa den Klimastreik oder den Maturastreik. Die Bildungsdirektion könnte Schülern ein indirektes Streikrecht ermöglichen, erklärt Sam Haag vom Bundesteam der AKS. "Proteste könnten zu schulbezogenen Veranstaltung erklärt werden." Dann würden Schüler keine Konsequenzen befürchten müssen.

Das widerlegt Bildungsdirektor Alfred Klampfer in einem Gespräch mit den OÖN: "Schulbezogene Veranstaltungen müssen einen Bezug zum Unterricht haben." Auch einzelne Schulen können solche Veranstaltungen machen - und tun es auch, etwa wenn sie zur Berufsinformationsmesse fahren. "Außerdem müssen Lehrkräfte dabei sein, da sie eine Aufsichtspflicht haben."

Natürlich sei es möglich, dass Lehrer einen Protest, wie etwa Fridays for Future, in einem Projekt einbetten und im Zuge dessen einmal hingehen. Dass Schüler aber nicht zur Schule kämen und stattdessen protestieren, sei nicht möglich.

Bundesschulsprecherin Flora Schmudermayer findet "Partizipation wahnsinnig wichtig". Ob das Recht zu protestieren der richtige Weg sei, da ist sie sich nicht sicher. "Uns Schülern muss mehr zugehört werden."