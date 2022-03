Schüler knüpfen Armbänder und sammeln Spenden

Sie knüpfen sogenannte Friedens-Freundschaftsbänder, zum einen in den Farben der ukrainischen Flagge, zum anderen in den Farben des Regenbogens. Damit wollen die Kinder ein Zeichen für Solidarität und Vielfalt setzen. Innerhalb weniger Tage konnten bereits viele Bänder verkauft und so Spenden für die verzweifelten Menschen in der Ukraine gesammelt werden. Das Geld geht an die Pfadfinderorganisation Lemberg.