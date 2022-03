Schüler als Energie-Detektive und Klimabotschafter

Dass Klimaschutz die Jugend beschäftigt, ist nicht erst seit "Fridays for Future" bekannt. Eine Gruppe engagierter Schüler des Europagymnasiums Auhof hat sich – unterstützt von Lehrern und Eltern – bereits 2019 dazu entschieden, eine Veranstaltung für alle Schüler (mit 1300 Lernenden ist das Europagymnasium die größte Schule Oberösterreichs) zum Thema Klimawandel zu organisieren. Für die ersten Klassen wurde ein zweiteiliges Projekt gestartet, zu Beginn stand ein Vortrag mit anschließender Diskussion, moderiert von "Klimabotschafter-Kindern" und engagierten Studenten der PHOÖ. Ziel war die Vermittlung von Basiswissen zum Thema Klimawandel.

Klimaklassenvertreter

Das Angebot für die restlichen Schüler reichte von Workshops und Kleidertausch über Fachvorträge bis zu einer prominent besetzten Podiumsdiskussion im Audimax der JKU. "Meine Tochter war eine dieser Organisatorinnen", erzählt Peter Wolfsegger, der weiß, dass 2019 auch das Klimateam Auhof gegründet wurde. Mittlerweile wurden in jeder der 55 Klassen sogenannte "Klimaklassenvertreter" gewählt, einige davon werden demnächst vom Klimabündnis zu "Energie-Detektiven" ausgebildet und sollen die Verbindung zu die Klassen bei folgenden Projekten sein, wie auch Schulleiterin Andrea Obermayr-Rauter weiß. So sollen Themen rund um Nachhaltigkeit (Mobilität, Energie, Konsum, Müll) aufbereitet werden, wobei man aufgrund von Corona diesen Teil vorerst stark auf digitale Informationen (Homepage, soziale Medien) konzentrierte.

Gewissenhaft pflanzten die Schüler die Bäume. Bild: Europagymnasium

Der zweite Teil des Projekts läuft bereits, wie Wolfsegger weiß: "In enger Abstimmung mit Biologielehrerin Magdalena Himmelbauer haben wir die komplexen Terminplanungen für die Aufforstungstage mit der HBLA Elmberg und den einzelnen Klassenvorständen koordiniert. Corona hat uns leider zweimal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Im letzten Herbst haben wir allerdings das Zeitfenster genutzt und bereits über 1000 Bäume gepflanzt."

Zweite Tranche geplant

Wo? "Ein Landwirt, der in nur zehn Gehminuten Entfernung von der Schule einen Wald besitzt, in dem viele Fichten den Klimawandelfolgen zum Opfer gefallen sind, stellte diese Fläche für die Aufforstung zur Verfügung und half den begeisterten Kindern tatkräftig beim Bäumepflanzen. Fachliche Unterstützung bekamen wir von den Schülern der HBLA Elmberg, die im Rahmen des Forstpraktikums die Gymnasiasten anleiteten", erzählt Wolfsegger.

Er selbst ist übrigens Lehrer an der Volksschule in Alberndorf. "Eigentlich wollten wir schon längst die zweite Tranche setzen, aber die Pandemie hat dies abermals verhindert", sagt Wolfsegger und ergänzt: "Aber in fünf, sechs Wochen ist es so weit, dann pflanzen wir die nächsten Bäume, die Kinder freuen sich schon darauf, wieder aktiv werden zu können!"

Der Wald soll in weiterer Folge auch als Lernort für verschiedene Fächer dienen. "Da sind wir gerade dabei, Kooperationen mit verschiedenen Lehrkörpern aufzubauen", sagt Wolfsegger. Auch das Klimateam steht schon in den Startlöchern, um den Schulalltag wieder aktiv mitgestalten zu können. "Den Kindern ist bewusst, dass wir grundlegend etwas ändern müssen und nicht so weitertun können wie bisher", sagt Wolfsegger: "Bleibt zu hoffen, dass sich die Politik das Engagement der Jugendlichen zum Vorbild nimmt." (kitz)