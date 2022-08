Schon 310.000 Zugriffe auf die Linzer Hotspots

Die städtischen Hotspots, von denen es aktuell 107 gibt, werden für Linz von der Liwest betreut. Die Statistik zeigt heuer bis Anfang August mehr als 310.000 Zugriffe. Im gesamten vergangenen Jahr wurden rund 560.000 Zugriffe auf die 107 Hotspots registriert.

Die am meisten genutzten Hotspots befinden sich im Wissensturm, im Bahnhofpark, im Hauptbahnhof und am Hauptplatz. Um die bestmögliche Versorgung für Nutzer im Stadtgebiet anbieten zu können, braucht es den Ausbau des 5G-Netzes. Dies sei nicht nur für die Hotspot-Nutzer wichtig, sondern auch für die Haushalte, so Bürgermeister Klaus Luger (SP).

Gemeinsam mit der Linz AG Telekom würde die Liwest die weitere Errichtung von 5G-Netzwerken, sogenannten Campus-Netzwerken, vorantreiben, was nicht nur für die Haushalte, sondern auch für die automatisierte Produktion von Bedeutung sei, so Luger.