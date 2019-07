Schnäppchen in der City

Am Freitag, 2. August, und Samstag, 3. August, geht es in der Linzer Innenstadt wieder besonders rund.

An mehr als 80 Ständen auf der Landstraße, der Spittelwiese und an der Promenade präsentieren die Linzer Innenstadt-Kaufleute ihre besten Schnäppchen im Rahmen des bereits traditionellen Sommerflohmarktes. Wie immer lockt eine große Auswahl an Mode, Schuhen und Accessoires, Sportkleidung und Spielwaren zu außergewöhnlich günstigen Preisen. Es werden aber auch Haushaltswaren, Kosmetik, sogar Fahrräder und vieles mehr angeboten.

Frühes Aufstehen lohnt sich übrigens. Die besten Schnäppchen gibt es bereits ab 9 Uhr morgens zu ergattern.

