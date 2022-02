Schluss mit dem Luxus: Betrüger an Bim-Haltestelle festgenommen

Ende Jänner leitete das Landeskriminalamt eine Fahndung nach dem gewerbsmäßigen Betrüger ein. Der 66-Jährige dürfte sich zuletzt in Liechtenstein, in der Schweiz oder im arabischen Raum aufgehalten haben. Die Ermittler konnten ihm Betrügereien im sechsstelligen Bereich nachweisen: Er hatte seinen Opfern versprochen, Inhaberaktien im Wert von 176.000 Euro zu kaufen und anschließend gewinnbringend zu verkaufen. Dazu kam es nicht. Das Geld, das er sich auf ein Konto in Liechtenstein einzahlen ließ, verwendete er unter anderem, um die Leasingrate für ein Luxusauto zu begleichen.

Ein anderes Opfer überwies dem Mann 70.000 Euro, um Büroräumlichkeiten zu finanzieren. Der 66-Jährige hatte ihm dafür Gewinnbeteiligungen an einer Firma versprochen. Allerdings ging diese Firma in Konkurs. "Es kam nie zu einer Firmenübernahme und das Opfer bekam das geliehene Geld nie zurück", teilte die Landespolizeidirektion mit. Auch ein Immobilienmakler hat die ausständige Provision (4000 Euro) für eine Penthousewohnung im Zentrum von Linz nie gesehen.

Am Samstagnachmittag kam es zur Festnahme - und zwar an einer Straßenbahnhaltestelle mitten in Linz. Der unstete 66-Jährige befindet sich jetzt in der Justizanstalt Linz.