Schlangenlinie verriet führerscheinlosen Drogenlenker

Der 24-jährige Drogenlenker aus Wels fuhr gegen 14.30 Uhr Schlangenlinie auf der B1, der Wiener Straße, im Gemeindegebiet von Hörsching. Einem Polizisten, der auf dem Weg zur Arbeit war, fiel das natürlich auf. Er verständigte seinen Kollegen, diese hielten den Mann wenig später an. Der 24-Jährige gab an, zuletzt vor zwei Tagen Suchtgift konsumiert zu haben. Der Lenker wurde aber auf Grund "eindeutiger Indizien auf eine Suchgiftbeeinträchtigung" zur klinischen Untersuchung durch einen Arzt aufgefordert. Das verweigerte der Welser. Mittlerweile war auch bekannt, dass der 24-Jährige keinen gültigen Führerschein besitzt und das Fahrzeug ohne Erlaubnis des Zulassungsbesitzers in Betrieb genommen hat.

Anzeigen folgen.