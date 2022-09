Nicht nur "Junggeschichtler" aus den USA packt die Ehrfurcht, wenn sie in diesem ziemlich langen, ziemlich alten Innenhof stehen, dessen hinterer Teil bereits die Spätgotik sah. Zuvor haben sie die heiter-harmlose Biedermeierfassade durchschritten und ihre Koffer abgestellt. Sie sind im Hotel Wolfinger am Hauptplatz Nummer 19 in Linz. 48 Zimmer, allesamt mit viel Geschichte, Biedermeier-Möbeln und oft über die Innenhof-Gänge erreichbar, empfangen Gäste und ihre müden Häupter.