Schirmzwerg am Pöstlingberg ist wieder da

Sein Platz gegenüber dem Pöstlingberg Schlössl war eine ganze Weile verwaist - nun ist der bekannte und beliebte Schirmzwerg wieder da. Somit kann er am anstehenden Muttertag den kleinen und großen Besuchern wieder den Weg in die Zwergen- und Märchenwelt weisen.

Der rund 35 Kilogramm schwere und rund ein Meter große Schirmzwerg ist einer der 65 Grottenbahn-Originalzwergen aus dem Jahr 1948, er sitzt, sofern er nicht auf "Erholungsurlaub" ist, bei Wind und Wetter auf besagtem Felsvorsprung.

Restaurierung alle drei Jahre

Urlaub ist übrigens alle drei Jahre angesagt. Dann wird der Zwerg von Restaurator Otto Kolano vorsichtig gereinigt, die witterungsbedingte Abnutzung der Farbe ausgebessert und die Oberfläche neu versiegelt. Ziel sei immer, nicht zu übermalen, sondern das Ursprüngliche zu erhalten, sagt mit Barbara Kaiser-Anzinger die Leiterin der Grottenbahn.

Als Willkommensgeschenk gab es für den Schirmzwerg einen Blumenstrauß. Bild: Team Fotokerschi / Hofer (Team Fotokerschi / Hofer)

Zwei Techniker, eine Hebebühne, mehrere Seilgurte, zwei Schienen und drei Schrauben waren nötig, um den Zwerg nach der Restaurierung wieder an seinen Stammplatz zu transportieren und zu befestigen. Nach rund zwei Stunden war alles wieder so wie gewohnt, als Willkommensgeschenk gab es von Drache Sebastian zur Feier des Tages einen Blumenstrauß.

Programm rund um den Muttertag

Rund und um den Muttertag wird in der Grottenbahn wieder ein buntes Programm geboten. Bereits am Freitag, 12. Mai, können Besucher von 14 bis 17 Uhr Muttertagsgeschenke basteln. Am Muttertag selbst (14. Mai) verteilen Sebastian und ein Zwerg von 10 bis 17 Uhr kleine Muttertagsgeschenke.

Auch rund um den Vatertag (11. Juni) wird es diese Aktivitäten geben, am 17. Juli ist der Pöstlingberg und die Grottenbahn zudem wieder Teil der "Nacht der Familie".

