"Schiff ahoi": Donaubus will am 19. April in die neue Saison starten

Wenn das Wetter mitspielt, startet der Donaubus heuer etwas früher - also am 19. April - mit einem Wochenendbetrieb in die neue Saison. Mit Mai ist der Donaubus immer freitags ab 13 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr im Stundentakt von Ottensheim nach Linz unterwegs. Die letzte Abfahrt von Linz zurück nach Ottensheim ist um 18.20 Uhr.

Ab Juni geht es dann los mit dem täglichen Betrieb auf der rund 10 Kilometer langen Strecke, die Saison endet mit Ende September. Das Angebot richtet sich an Familien, Ausflügler und Radfahrer - Fahrräder, Kinderwägen, SUP-Boards und Hunde fahren gratis mit. Kurzurlaubsfeeling ist garantiert, sagt Betreiber Peter Luger mit einem Lachen.

Eine Reservierung ist empfohlen, an besonders "starken" Tagen kommt auch der zweite Donaubus zum Einsatz. Neu ist mit der heurigen Saison das Angebot der Extra-Touren- bei rechtzeitiger Reservierung ist es möglich den gesamten Donaubus für maximal 12 Personen zu mieten.

Auch bei Regenwetter ist der Katamaran unterwegs, allerdings nur bei Bedarf zu den regulären Abfahrtszeiten. Eine telefonische Anmeldung ist in Linz mindestens 20 Minuten vor der regulären Abfahrt notwendig.

