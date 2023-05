Schienenersatzverkehr wegen Bauarbeiten auf der Nibelungenbrücke

Bus statt Bim am verlängerten Wochenende. (Archivbild)

Wie schon am verlängerten Wochenende rund um Christi Himmelfahrt, gibt es auch zu Pfingsten in den Landeshauptstadt Einschränkungen im öffentlichen Verkehr: Wegen der Bauarbeiten auf der Nibelungenbrücke fahren von Freitag, 21 Uhr bis Montag, Betriebsende keine Straßenbahnen vom Hauptbahnhof in Richtung Urfahr und zurück.

Betroffen sind alle Linien und Haltestellen zwischen dem Hauptbahnhof und Sonnensteinstraße bzw. Landgutstraße. Die Pöstlingbergbahn (Linie 50) verkehrt zwischen den Haltestellen Landgutstraße und Pöstlingberg. Es wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, teilte die Linz AG mit.

Grund für die Unterbrechungen sind die Bauarbeiten auf der Nibelungenbrücke, die in der Vorwoche – wie berichtet – zu erheblichen Staus auf der B127 geführt haben. Die Linz Linien führen bekanntlich einen Schienentausch durch, den das Land nutzt, um die Dehnfugen darunter zu erneuern. Noch bis voraussichtlich 12. Juni stehen daher jeweils nur zwei Fahrstreifen in jede Fahrtrichtung zur Verfügung.

