Mit dem Heimspiel gegen Lafnitz startet der FC Juniors OÖ am Freitag (19.10 Uhr) in die Frühjahrssaison der 2. Fußball-Liga. Die OÖN baten Cheftrainer Gerald Scheiblehner vor dem Auftakt zum Interview. OÖNachrichten: Die Vorfreude auf Ihre erste Frühjahrssaison mit dem FC Juniors OÖ muss groß sein – Amateurteams treten in der zweiten Saisonhälfte meistens besser auf? Gerald Scheiblehner: Wenn man immer von Entwicklung spricht, sollte es im Frühjahr natürlich besser laufen. Wir haben