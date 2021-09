Schauplatz Tiefgarage: Alle Parteien gegen den Trauner Bürgermeister

In Traun gehen wegen der privaten Tiefgarage des noch im Bau befindlichen "Schlosspark Traun"-Projektes, eines Wohn- und Bürokomplexes, die Wogen hoch. Diese ist unter dem nahe dem Schloss gelegenen Beserlpark zu finden (die Gemeinde hat einen Teil davon an die Projektanten verkauft) und soll, so sehen es die im Gemeinderat gefassten Beschlüsse vor, mit der öffentlichen Tiefgarage Volksheim mittels Durchbruch verbunden werden.