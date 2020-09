Er fesselte die Schafe an den Läufen und tötete die unbetäubten Tiere mit einem Fleischermesser, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Mann wird wegen Tierquälerei angezeigt. Näheres war vorerst nicht bekannt. Schächten bezeichnet das rituelle Schlachten von in der jeweiligen Religion zugelassenen Schlachttieren, insbesondere im Judentum und im Islam. Die Tiere werden mit einem speziellen Messer mit einem großen Schnitt quer durch die Halsunterseite,