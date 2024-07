Schaden auf der Nibelungenbrücke

Bei einer routinemäßigen Überprüfung durch die Linz Brückenmeisterei musste am heutigen Dienstag eine Fahrspur gesperrt werden. Grund dafür ist eine beschädigte Lamelle des Fahrbahnübergangs an der Nibelungenbrücke auf der Urfahraner Donauseite in Fahrtrichtung Linz - betroffen ist die innere Spur neben der Straßenbahn. "Um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten und die Sommerzeit mit geringerem Verkehrsaufkommen zu nutzen, werden die Sanierungsarbeiten so rasch wie möglich eingeleitet", heißt es aus dem Büro des zuständigen Landesrats Günther Steinkellner (FP) nach einer genaueren Überprüfung mit dem Hersteller.

Zwischenlösung mit Überplattung?

Derzeit werde nach Möglichkeiten gesucht, die Befahrbarkeit des Übergangsbereichs schnell und dauerhaft zu sichern, eventuell durch eine Überplattung des Bereichs mit Stahlplatten oder speziellen „Grabenbrücken“. Ziel sei es, den betroffenen Fahrstreifen so schnell wie möglich wieder freizugeben - allerdings mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Günther Steinkellner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.