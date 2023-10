Sanierung der Rampen der Anschlussstelle Dornach abgeschlossen

Im Zuge der laufenden Erneuerung der A 7 Mühlkreisautobahn von der Voestbrücke bis Linz-Dornach wurdenauch die Rampen der Anschlussstelle Dornach tiefgreifend saniert. Die Bauarbeiten an den Auf- & Abfahrtsrampen wurden bereits Ende August zum größten Teil fertiggestellt. Ab Dienstag, 24. Oktober sind alle Rampen komplett saniert und somit wie gewohnt in alle Richtungen befahrbar.

Weitere Belagsarbeiten im November

Allerdings werden von 2. bis 23. November an der Richtungsfahrbahn Süden von Freistadt kommend vor der Abfahrt Dornach noch letzte Belagsarbeiten durchgeführt und abgeschlossen. Die Asfinag appelliert an Autofahrer ab 2. November die Beschilderung der geänderten Baustellenverkehrsführung zu beachten, und um in Dornach abfahren zu können, rechtzeitig (ab Anschlussstelle Treffling) den rechten Fahrstreifen zu benutzen bzw. sich einzuordnen.

Die Asfinag erneuerte in der Anschlussstelle Dornach den Fahrbahnbelag, Lärmschutz, Beleuchtung und Entwässerung.

