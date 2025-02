Sandra Leitner zieht die Fäden im Stiftsgymnasium Wilhering

Es war ein symbolischer Akt, als Abt Reinhold Dessl den Schulschlüssel vor dem Bild des Schulgründers Abt Theobald Grasböck an Sandra Leitner übergab und somit den Wechsel an der Spitze des Stiftsgymnasiums Wilhering vollzog.

Die 47-Jährige, die Philosophie, Psychologie, Pädagogik, Spanisch und Wirtschaft auf Lehramt studiert hat, unterrichtet seit 2008 und war von 2017 bis 2024 als Lehrerin und Qualitätsmanagerin am Kollegium Aloisianum tätig. Sie trat mit den Semesterferien die Nachfolge von Christine Simbrunner an, die seit 1991 in Wilhering unterrichtet hatte und seit 2015 Direktorin war. Simbrunner geht in Pension. Leitner will mit dem Lehrerteam die bewährte schulgemeinschaftliche Arbeit am Stiftsgymnasium Wilhering fortsetzen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Wilhering Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.