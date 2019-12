Sand-Königin lädt zur Reise um die Welt

Präzision ist das eine, Können das andere. Und dazu kommt bei Irina Titova noch die Fähigkeit, in Staunen zu versetzen.

Die vermeintliche Leichtigkeit, mit der die Künstlerin Sandkörner auf die von unten beleuchtete Glasplatte streut und schnell Bilder (und damit Fantasien) entstehen und wieder verschwinden lässt, ist bemerkenswert. Doch in ihrer neuen Show „In 80 Bildern um die Welt“, die sie am 21. April 2020 ins Linzer Brucknerhaus bringen wird, geht es 80 Minuten lang noch mehr als bisher um eine Geschichte. Eine zusammenhängende Geschichte.

Titova ist, wie sie dieser Tage bei einem Besuch in Linz den OÖNachrichten erzählt hat, gefordert, genau hinzuhören. Denn nicht die Musik gibt die Szenerie vor, sondern ein Erzähler: Joachim Kerzel, die Synchronstimme von Jack Nicholson, erzählt frei nach Jules Verne die Geschichte auf Deutsch, zu der Titova die Bilder malt.

Wie überbrückt sie die sprachliche Barriere? „Ich präge mir bestimmte Moment in der Musik ein“, sagt sie und lächelt. Bekommt sie da keinen Stress? Sie schüttelt den Kopf. Die Geschwindigkeit, mit der sie ihre Kunst entstehen lässt, ist mittlerweile weltweit bekannt.

Ein erster Eindruck der neuen Show zeigt, dass die allseits bekannte Geschichte der Reise um die Welt in 80 Tagen hier um ganz viele Elemente erweitert und bereichert wurde. Drei Monate lang haben Katrin Wiegand, Katrin Edtmeier und Irina Titova an der Geschichte gefeilt, die die Sandmalerei nun auf eine neue Ebene hebt. Denn in der Weltreise wird auch auf die Orte der Auftritte Rücksicht genommen, werden besondere Eigenheiten oder kleine Geschichten in die aus Sand gemalte Geschichte eingebaut.

Hier gibt es einen kleinen Weihnachtsgruß von Irina Titova:

In Linz ist die neue Show „In 80 Tagen um die Welt“ am 21. April im Linzer Brucknerhaus zu sehen (OÖNCard-Inhaber erhalten drei Euro Ermäßigung).

Schon im März ist Titova mit ihrer „alten“ Show „Verliebt in Österreich“ zwei Mal in Oberösterreich zu Gast. Am 20. März in Ried im Innkreis (Keine Sorgen-Saal) und am 21. März in Rohrbach (Centro).

Infos: www.sandart.show

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at