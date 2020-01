Sand im Getriebe der Linzer Rathauskoalition

Die De-facto-Koalition im Linzer Rathaus zwischen SPÖ und FPÖ funktioniert noch immer wie geschmiert. Nur diese Woche ist ein bisschen Sand ins Getriebe gekommen. Auslöser war Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP), der verlangte, dass in der Sozialabteilung des Rathauses eine Sicherheitsschleuse eingerichtet werden müsse, um die dortigen Mitarbeiter vor "aggressiven Mindestsicherungsbeziehern", denen das Geld gekürzt worden sei, zu schützen.

"Verschriene Sozialabteilung"

Außerdem will Raml erfahren haben, dass frei werdende Stellen in der Sozialabteilung nur extern nachbesetzt werden könnten, "weil die Abteilung aufgrund der schwierigen Kundschaft und potenziellen Gefährdung magistratsintern verschrien" sei. Das ging der zuständigen Personalreferentin Regina Fechter (SP) dann doch zu weit. Sicherungsmaßnahmen seien längst in Abstimmung mit Landespolizei und Verfassungsschutz ausgemacht und teilweise bereits umgesetzt. So sei eine Videoüberwachung installiert und das Alarmierungssystem ausgeweitet worden. Sie selbst habe Kollegen Raml vor längerem darüber informiert, dieser solle die "Angstmacherei" bleiben lassen.

Artikel von Anneliese Edlinger Lokalredakteurin Linz a.edlinger@nachrichten.at