Saisonstart im Kultur Hof: Zuversicht im Schatten der Energiekrise

Weltmusikalisch startet der Kultur Hof Linz am 12. Jänner in das neue Jahr. Das Konzert von Salon Odjilà entführt in die Klangwelten zwischen Orient und Okzident, zwischen Euphorie und Melancholie und kann in gewisser Weise als Sinnbild der Programmgestaltung gelten. Denn so (musikalisch) bunt wie der Konzertabend wird auch das gesamte Programm bis zum Sommer sein. Darauf hat Hof-Geschäftsführer Wolfgang Pfeiffer mit seinem Team Wert gelegt.