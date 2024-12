Sängerknaben ersangen 4000 Euro

Die Florianer Sängerknaben sangen in der Pfarrkirche Gallneukirchen.

Dicht gefüllt war am Samstag die katholische Pfarrkirche Gallneukirchen, als der Rotary Club Gallneukirchen-Gusental ein Konzert veranstaltete, das weihnachtliche Stimmung bringen sollte. Unter der Leitung von Markus Stumpner ernteten die Florianer Sängerknaben großen Beifall für traditionelle Weihnachtslieder, die sie gemeinsam mit der Dürnberg Klarinettenmusi, der Gniessermusi und Klaus Sonnleitner an der Orgel in Szene setzten.

Christian Pum, Präsident der Rotarier, freute sich nicht nur über den großen Zuspruch des Publikums, sondern auch über den Reinerlös des Weihnachtskonzertes in der Höhe von 4000 Euro. Damit kann ein Projekt für Jugendliche aus der Region unterstützt werden, die eine psychotherapeutische Behandlung brauchen.

