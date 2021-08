RV Wiking Linz holt 120-Jahr-Feier nach

Was vor einem Jahr durch die Corona-Pandemie nicht möglich war, wird nun heuer nachgeholt. Der Festakt auf dem Vereinsgelände im Linzer Winterhafen wird um 14 Uhr beginnen. Schon am Tag vorher geht es sportlich für die Ruderer zur Sache, denn da findet in Ottensheim die traditionelle Achter-Sprintregatta des RV Wiking Linz statt. Auf die Sieger wartet das Wikingerhorn. Foto: Pischke