Runter vom Gas: Mobile Geschwindigkeitsanzeige am Hauptplatz

Seit September ist der Hauptplatz eine Begegnungszone - was das nun in der Praxis bedeutet war, wie berichtet, nicht allen Verkehrsteilnehmern sofort klar. Zusätzlich zu den bereits getroffenen Maßnahmen wie Bodenmarkierungen will der für Verkehr zuständig Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) nun mit einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige weiter sensibilisieren.

Diese sammelt zusätzlich auch Daten, um die Durchschnittsgeschwindigkeiten berechnen und so Rückschlüsse über die neue Verkehrsmaßnahme ziehen zu können.

"Informieren statt Strafen"

In Absprache mit der Polizei solle es zudem auch schwerpunktmäßige Aktionen unter dem Motto „Informieren vor Strafen“ geben, kündigt Hajart an. Er zieht aber bereits jetzt eine positive Bilanz, gerade das Verhalten der Autofahrer am Hauptplatz habe sich seit der Einführung der Begegnungszone stark verbessert. Die mobile Anzeige soll nun zu einer "noch besseren Verankerung" beitragen.

Neben dem 20 km/h-Tempolimit (zuvor waren 30 km/h die Obergrenze), sind in der Begegnungszone alle Verkehrsteilnehmer (Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger) gleichberechtigt bei der Nutzung des Straßenraumes. Die Straße querende Fußgänger werden somit aufgewertet, sie dürfen den Straßenverkehr jedoch nicht mutwillig behindern.

Mit Herbst 2024 und der Freigabe der Westring-Brücke soll der Durchzugsverkehr, wie mehrfach berichtet, vom Hauptplatz ausgesperrt werden. Der ÖVP-Antrag für einen Ideenwettbewerb zur Neugestaltung wurde in der vergangenen Gemeinderatssitzung dem Ausschuss zugewiesen.