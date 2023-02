Rund 190 Winzer laden zu "Wein und Genuss"

Heute in einer Woche hat das Warten ein Ende. Rund 190 Topwinzer werden am 17. und 18. Februar im Design Center Linz zur Weinmesse "Wein & Genuss" erwartet. Damit kehrt der Auftakt des Weinjahres in Österreich wieder zu seinem angestammten Termin in Linz zurück. Neben den Winzern aus allen österreichischen Weinbauregionen werden auch zahlreiche Kulinarik-Anbieter im Design Center anzutreffen sein.

Weingenießer werden jedenfalls voll auf ihre Kosten kommen, denn angesagt haben sich Verkostungssieger, Trophy-Gewinner, Salon- und Landessieger. Eine Messe in der Messe werden übrigens die steirischen Winzer anbieten, die die größte regionale Abordnung bei der Weinmesse stellen werden.

Die Thermenregion ist ebenso mit einem Gemeinschaftsbereich vertreten wie die aufstrebenden Winzer des Wachauer Südufers. Wein Niederösterreich wird auf einem Gemeinschaftsstand alle aktuellen Landessieger aus den Kategorien der gängigsten Sorten präsentieren. Weiters im Design Center dabei: Gastwinzer aus dem Piemont, an der Spitze die beiden Piemont-Weingüter La Spinetta und Contratto der Familie Rivetti sowie deren Toskana-Weingut.

Während der Wein & Genuss werden auch kommentierte Verkostungen angeboten. Die vorhandenen Plätze sind allerdings begrenzt.

Organisiert wird die "Wein & Genuss" von Vinaria, Österreichs führender Weinzeitschrift. Die OÖN sind Medienpartner. Geöffnet ist die Messe an beiden Tagen jeweils von 13 bis 20 Uhr. Tagestickets kosten 25 bzw. 30 Euro, Zwei-Tages-Tickets gibt es um 38 bzw. 45 Euro, im Vorverkauf bzw. an der Tageskasse. OÖNcard-Inhaber zahlen jeweils fünf Euro weniger. Alle Infos: www.weingenusslinz.at

