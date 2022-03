Rund 17 Millionen Euro für soziale Infrastruktur

Weiter warten heißt es hingegen auf das angekündigte neue Seniorenheim. Die aktuelle Bedarfsprognose stehe noch aus, so Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP), aufgrund der derzeitigen Nachfrage sei aber davon auszugehen, dass das Zentrum mit Standort Urfahr später als gedacht (ursprünglich war von 2025 die Rede) benötigt werde.

Von essenzieller Bedeutung ist auch der kontinuierliche Ausbau der städtischen Schulen, Krabbelstuben, Kindergärten und Horte. 11,5 Millionen Euro werden heuer in Um- und Neubauten investiert. Konkret fließt das Geld in diesem Jahr in Bauvorhaben in der SMS Kleinmünchen, der Dorfhalleschule im Franckviertel, der Volksschule und dem Hort Pichling, der Volksschule und dem Hort Goethestraße sowie der Volksschule Aubrunnerweg.