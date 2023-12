Rund 1000 Sportler verabschieden in Linz das Jahr im Laufschritt

Das alte Jahr abschließen, sich an das Gute erinnern und gleichzeitig in aller Gemütlichkeit in Richtung des Neuen laufen, das vor einem liegt – all das kann man mit dem Hypo Silvesterlauf in Linz in Verbindung bringen. Wenn man das will. Man kann aber auch einer persönlichen Bestzeit über sechs Kilometer (zwei Runden durch die Innenstadt) nachjagen oder Blicke auf sich ziehen, weil man in einem gut gewählten Kostüm die Laufschuhe geschnürt hat.

Die Stoßrichtung des Traditionslaufes am letzten Tag des Jahres ist aber das kollektive Erlebnis, das gemütliche Bewegen durch die Stadt. „Wir wollen einen schönen Lauf bieten“, sagt Organisationsleiter Peter Weinzierl vom Veranstalterverein TriRun Linz. „Bei uns geht es nicht um Bestzeiten.“

Verkleidung erwünscht

Dieser entspannte Aspekt des Silvesterlaufes in Linz zeigt sich nicht nur an den vielen Möglichkeiten, mit denen Klein und Groß, Jung und Alt läuferisch aktiv werden können. Man kann sechs oder drei Kilometer laufen, drei Kilometer walken (Start jeweils um 15 Uhr), für die Kinder werden Läufe über 1,2 Kilometer, 600 oder 120 Meter angeboten (Start ab 14 Uhr).

Der Unterhaltungswert des Laufes zum Jahresabschluss macht sich auch an Verkleidungen sichtbar. Diese sind in Linz nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. So gibt es auch eine prestigeträchtige Kostümierten-Wertung, bei der die Qualität der Verkleidung entscheidender ist als die läuferische Leistung. „Je verrückter, desto besser“, gibt Weinzierl die Marschrichtung vor. Rund 1000 Aktive werden am Silvestertag in Linz erwartet.

Anmeldungen und alle Infos unter www.silvesterlauf-linz.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber