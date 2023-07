Rumänen wollten flüchten, aber "Markenartikelkäufer" blieb hartnäckig

Vier rumänische Staatsangehörige, 30, 60, 26 und 49 Jahre alt, priesen gestern in Ansfelden Markenartikel zu einem niedrigen Verkaufspreis an. Gegen 18.45 Uhr zeigte ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land Interesse an Kopfhörern. Als er den Kaufpreis aus seiner Geldtasche zog, nahm ihm einer der Rumänen das Geld aus der Hand und sagte, dass er schnell Wechselgeld holen würde. Doch der Verkäufer flüchtete mit den drei anderen in einem Auto Richtung Traun. Der 31-Jährige nahm mit seinem Privatfahrzeug die Verfolgung auf und gab über Telefon immer wieder seinen aktuellen Standort an die Polizei weiter.

Auf der Linzer Straße im Kreuzungsbereich mit der Trindorfer Straße konnte das ungarische Fluchtfahrzeug schließlich von der Polizei angehalten werden. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurden weitere Markenartikel im Kofferraum gefunden. Diese wurden wegen des Verdachts von Diebesgut sichergestellt, die Rumänen werden angezeigt.

