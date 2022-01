Ruhigere Zeiten in Urfahr?

Das Linksabbiegeverbot (von der Linzer Seite kommend) in die Ferihumerstraße wurde gegen Ende 2021 bereits mit zusätzlichen Richtungspfeilen angezeigt, damals wurde auch die Busspur mit neuen Piktogrammen versehen, um zu verhindern, dass sich Autofahrer weiter dorthin verirren. Nun ist vorgesehen, auch ein Schild anzubringen, um das Abbiegeverbot noch besser zu kennzeichen.

Wie es in der Ferihumerstraße selbst und damit in puncto Verkehrsberuhigung weitergeht, ist hingegen noch offen. Kurz vor den Wahlen im Herbst hatte die Stadt die Bürger befragt, welche Lösung sie sich wünschen würden. Die damals von der Stadt favorisierte Variante sieht vor, dass eine Durchfahrt nicht mehr möglich ist, Anrainer nur bis zur Kreuzung mit der Peuerbachstraße von der einen bzw. der anderen Seite zufahren können. Geplant ist, einen Wendebereich zu schaffen und so den Durchzugsverkehr auszusperren.

Die Auswertung der Befragung sei aber noch nicht abgeschlossen, sagt Baier. Zudem gelte es auch noch das Gespräch mit der Peuerbachschule zu suchen, bevor eine Entscheidung fällt.