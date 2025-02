Ruhiger Infoabend zu den "Tanzenden Türmen"

Am Donnerstag informierten Bauherr Joachim Pawelka gemeinsam mit den Architekten Jörg Stögmüller und Martin Kneidinger etwa 30 Anrainer über das Projekt "Tanzende Türme" im Dreieck Friedhof-, Lenau- und Anzengruberstraße. Die unmittelbare Nachbarschaft beschränkt sich im wesentlichen auf die Wohnsiedlung im Westen des Areals.

Die zwischen 51 und 94 Meter hohen Türme und das Grünraumkonzept wurden insgesamt positiv aufgenommen. Auch, dass das Areal dann im Gegensatz zum aktuellen Zustand öffentlich nutz- und durchquerbar sein wird, begrüßten die Anrainer. Fragen betrafen vor allem Schattenwurf, die Auswirkungen der Baustelle, den Zeitplan und den Verkehr.

Kritik an neuer Einbahn

Vereinzelten Unmut lösten die geplanten Änderungen in der Verkehrsführung aus. So soll die Friedhofstraße zwischen Dinghofer- und Lenaustraße zur Einbahn werden; der dadurch notwendige Umweg für Autofahrer, die von Westen kommend in die Dinghoferstraße wollen, wurde kritisiert. Außerdem wurde befürchtet, dass die Anzengruberstraße, wo die beiden Tiefgaragenausfahrten geplant sind und durch die Einbahn mehr Verkehr zu erwarten ist, zum Nadelöhr werden könnte. Zuständig für die Verkehrsplanung ist aber die Stadt, die Bauherren haben versprochen, die Bedenken weiterzugeben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl Christian Diabl

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.