Rugby-Turnier: 100 Mädchen und Buben raufen sich um einen Ball

Linker Prop, Hakler, Nummer Acht, Gedrängehalb. Wem diese Fachbegriffe nichts sagen, der hatte noch nie Kontakt zu Rugby. Es sind die Positionen der einzelnen Spieler und Spielerinnen in einem Team. Dass wissen natürlich Kinder und Jugendliche, die mit dem eiförmigen Ball bereits einmal Kontakt hatten.

Der größte Rugby-Kinderklub in Oberösterreich, der RUC Hargelsberg, veranstaltet am Samstag sein erstes Turnier nach der Pandemie. Und alle freuen sich. "Warum ich so gerne Rugby spiele? Weil ich da den Kopf frei bekomme, da denke ich an nichts anderes", sagt etwa der 11-jährige Kilian. Auch seine Schwester Kristin spielt im Verein. Sie ist ein Jahr jünger, aber nicht minder ehrgeizig: "Wir helfen zusammen, schließen Freundschaften und haben darüber hinaus die besten Trainer.“

Voller Einsatz, auch beim Training.

Bei dem Spiel heißt es sieben gegen sieben. Alle haben die Dressen ihres Vereins an, ansonsten gibt es keine Schutzausrüstung. Man darf eine Stoffhaube aufsetzen, aber sie ist kein Muss. "Die Verletzungsgefahr ist nicht höher als bei anderen Mannschafts-Sportarten", sagt Rugby-Sektionsleiter David Habichler: "Im Training lernen die Kinder richtig zu fallen und wie man die Gegner beim Spiel aufhalten darf."

In Hargelsberg werden derzeit 28 Kinder und Jugendliche trainiert, davon sechs Mädchen. Und die lassen sich im Training von den Buben nichts gefallen. In der 1.600-Seelen-Gemeinde hat man beim Nachwuchs keine Sorgen. Anders bei der Herrenmannschaft, da tritt man nur mehr bei Staatsmeisterschaften an, weil uns Spieler fehlen, sagt Habichler.

Rugby-Varianten

Weltweit am häufigsten gespielt wird die ursprüngliche Version mit zwei je 15 Spieler zählenden Mannschaften (Rugby Union), daneben existieren eine im Regelwerk leicht differierende Variante mit je 13 Spielern (Rugby League) sowie das Rugby Sevens mit je sieben Spielern pro Team. Letzteres feiert 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio sein Debüt.

Das Turnier findet am Samstag, den 21. Mai, auf dem Fußballplatz Hargelsberg statt. Beginn ist um 12 Uhr.