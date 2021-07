Ruf nach Ordnungsdienst für Linzer Freibäder

Nach den sexuellen Übergriffen zweier Burschen auf zwei Mädchen im Linzer Parkbad schlägt Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) nun vor, dass der Ordnungsdienst den Sicherheitsdienst in Bädern übernehmen soll.

Alles aus einer Hand: Das ist die Devise, die er ausgegeben hat, wenn es um den Sicherheitsdienst in anderen städtischen Einrichtungen wie den Freibädern geht. Auch bei Großveranstaltungen würde Raml den Einsatz der Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes für sinnvoll und effizient halten.

Mehr Personal nötig

Auslöser für diese Forderung sind die Vorfälle im Parkbad, wo am Montagnachmittag, zwei Mädchen von Burschen mehrmals sexuell belästigt wurden. Die verdächtigen Jugendlichen im Alter von elf bzw. zwölf Jahren wurden von der Polizei ausgeforscht. Es sei erschreckend, dass Sicherheitspersonal in Linzer Freibädern überhaupt notwendig geworden sei, so der Tenor von Raml.

Wollte man diesen Vorschlag umsetzen, braucht es freilich mehr Personal. Das wurde dem städtischen Ordnungsdienst im letzten Gemeinderat zugestanden, der endgültige Beschluss kann aber erst im Herbst nach der veranlassten Konzepterstellung und der Wahl fallen. Es geht um 50 zusätzliche Mitarbeiter, mit denen u.a. ein zweiter Stützpunkt im Süden von Linz geschaffen werden soll.

An der Notwendigkeit einer Aufstockung des Ordnungsdienstes hat Raml keinen Zweifel. Er will die Weiterentwicklung zu einer "noch größeren städtischen Sicherheitseinrichtung" vorantreiben.