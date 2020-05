Rückkehrerin Manhal wird wieder Klubchefin

"Das Angebot kam sehr überraschend, aber ich habe nicht lange darüber nachdenken müssen, es auch anzunehmen." So kommentiert Elisabeth Manhal ihre Rückkehr in die Linzer Kommunalpolitik. Die 42-jährige Juristin wird am 2. Juli Nachfolgerin von Martin Hajart an der Spitze des ÖVP-Klubs im Gemeinderat. Eine Funktion, die Manhal kennt und in ihrer aktiven Zeit zwischen 1997 und 2009 bzw. 2013 bis 2015 schon zwei Mal bekleidet hat. Landtagsabgeordnete bleibt die dreifache Mutter aber.

Der Wechsel kam früher als erwartet, und er ist in gewisser Weise auch eine Folge der Corona-Krise. Denn der bisherige Klubchef Martin Hajart (36) wird bekanntlich Büroleiter von LH-Stv. Christine Haberlander, aber nicht, wie geplant, erst im Herbst, sondern corona-bedingt bereits mit 1. Juni. Mit seiner Tätigkeit im Gemeinderat ist das nicht mehr vereinbar.

Für Stadtparteiobmann Bernhard Baier ist Manhal eine Verstärkung. "Sie ist erfahren und kennt die Linzer Politszene." Manhal selbst schätzt sich als pragmatischen Menschen ein, "sehr klar und konsequent in der Sache, aber immer respektvoll und wertschätzend im Umgang mit anderen". Sie freue sich auf die neue, "alte" Herausforderung und will sich vor allem um Themen wie Verkehr und Lebensqualität bemühen.

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at