Rückkehr ins Berufsleben mit dritter Lehre

Seit September des vergangenen Jahres arbeitet sie bei der Firma Bussetti in Marchtrenk als Chemieverfahrenstechnikerin. "Es ist eine Riesenchance für Frauen, so eine Ausbildung zu machen", sagt Albrich. Ermöglicht wurde ihre Ausbildung durch das Arbeitsmarktservice Oberösterreich, die sie knapp zwei Jahre lang im Programm "Frauen in die Technik" absolvierte.