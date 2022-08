Die Vorbereitungen für das heute beginnende dreitägige Fest "Wein & Kunst" in der Linzer Altstadt sind so gut wie abgeschlossen, die Motivation bei den Organisatoren ist wie 2019 voll da. Roland Pachner, Obmann des Vereins "Altstadt neu", spürt auch die Vorfreude bei den Gästen wie bei den Winzern. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause würden es viele Kenner als schön empfinden, dass es das Weinfest wieder in der gewohnten Form gibt, so Pachner.