Rückgang bei Unfällen mit Fußgängern

Die Unfallbilanz für Linz in den Jahren 2017 bis 2024 zeigt unterschiedliche Trends. Das Positive ist, dass die Zahl der verunglückten Personen insgesamt um sechs Prozent zurückgegangen ist. So hat das EPIGUS-Institut für ganzheitliche Unfall- und Sicherheitsforschung unter der Leitung von Ernst Pfleger einen Rückgang von 1125 auf 1062 verunglückte Personen festgestellt. 29 Menschen kamen in diesem Zeitraum auf Linzer Straßen ums Leben.

Der Rückgang der Unfallzahlen konnte trotz gestiegener Kfz-Zahlen erreicht werden. Seit 2017 ist der Kfz-Bestand in Linz um fünf Prozent von 126.500 auf 132.600 Fahrzeuge gewachsen.

Deutlich gesunken ist die Zahl der Unfälle mit Fußgängern. 2017 waren es noch 202, 2023 "nur" mehr 161, also 20 Prozent weniger. Sowohl bei den beteiligten Kindern (Rückgang von 30 auf 17) als auch bei den Senioren (Rückgang von 46 auf 39) waren sinkende Tendenzen zu beobachten.

Mehr Unfälle mit Rad

Wermutstropfen ist die steigende Unfallzahl bei Radfahrern. Gab es im Jahr 2017 206 Unfälle mit beteiligten Radfahrern, waren es 2023 346 Unfälle. Allerdings korreliert die Zahl mit dem Anstieg des Fahrrads am Gesamtverkehrsaufkommen. "Der Schlüssel für eine weitere Senkung der Unfallzahlen liegt in der von mir initiierten Fahrradstrategie und im ebenfalls vom Mobilitätsressort initiierten Masterplan Gehen, mit denen der Verkehr in Linz noch sicherer gemacht werden soll", sagt Verkehrsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart (VP). Ein spezieller Schwerpunkt dabei sei die weitere Senkung der Unfälle, an denen Fußgänger und Radfahrer beteiligt sind.

