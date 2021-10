Rudolf Scharinger, SPÖ

1Diese Frage stellt sich für mich in einer anderen Kategorie: Wie schaffen wir es in diesen unruhigen Zeiten, die Vorzüge unserer schönen Stadt Traun zu bewahren und gleichzeitig innovativ zu gestalten? Jetzt ist es wichtig, mit Erfahrung, Bedacht und Weitblick die Herausforderungen der nächsten Monate anzugehen. In den vergangenen sechs Jahren als Bürgermeister konnten gemeinsam mit den Traunern die Weichen für eine positive Entwicklung gestellt werden. Dies ist auch das Erfolgsrezept für die weitere Gestaltung unseres Traun.

2Jede Traunerin, jeder Trauner hat ein ganz persönliches "wichtigstes Thema". Dies kann der Kindergartenplatz für die Tochter sein, eine leistbare Wohnung zu bekommen, oder einen Pflegeplatz für die Großmutti zu haben. Als Bürgermeister geht es immer darum, die Bedürfnisse von jedem Bürger zu sehen, aber dabei auch das große Ganze im Blick zu haben. Die wichtigste Frage ist deshalb immer: Wie schaffen wir es, für alle Trauner ein lebens- und liebenswertes Traun zu erhalten bzw. weiterzuentwickeln? Gemeinsam haben wir in den letzten Jahren Neues gestaltet und Bewährtes gesichert. Wir sind auf dem richtigen Weg und werden ihn mit Beharrlichkeit, Optimismus und Weitblick für das Machbare für die Bürger weitergehen.

3Ich werde mich in allen Belangen und Ressorts für das Wohlbefinden der Trauner engagieren und unsere lebenswerte Stadt noch moderner, mobiler und attraktiver gestalten – dabei aber ihren Charakter, den wir alle so lieben, beibehalten.

4Es ist uns gelungen, unsere Stadt gut durch die Krise zu lenken. Wir müssen weiterhin wachsam sein, aber auch beispielsweise in Kinderbetreuung oder Instandhaltungen investieren, um Arbeitsplätze zu sichern und die lokale Wirtschaft zu unterstützen.

5Ich werde mich bei meinem großartigen Team und den Mitarbeitern des Stadtamtes sowie bei meiner Familie für die Unterstützung und den Rückhalt bedanken und voller Tatendrang zum Wohle unserer Stadt weiterarbeiten.