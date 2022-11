Ruderer kollidierte mit Frachter und kenterte - Polizisten als Lebensretter

Gegen 15 Uhr setzte ein Frachtschiff in Linz einen Notruf ab. Der Kapitän teilte über Funk mit, dass bei Stromkilometer 2135 (Höhe der Nibelungenbrücke – linkes Donauufer) eine Person im Wasser treibt. Diese treibe in der Fahrwasserrinne mittig zu Tal in Richtung der neuen Eisenbahnbrücke. Es handle sich um einen gekenterten Ruderer, so der Frachtschiff-Kapitän. Glücklicherweise war genau zu diesem Zeitpunkt das Polizeiboot Lentia im Einsatz. Die Beamten waren auf Höhe Autobahnbrücke, als sie den Funkspruch hörten und machten sich sofort auf die Suche nach der im Wasser treibenden Person.

Kurz darauf sahen sie den hilflosen Mann. Er klammerte sich an das gekentertes Ruderboot (Einer), immer wieder rutschte er in das etwa zehn Grad kalte Wasser ab und winkte um Hilfe, so die Polizei. Der völlig durchnässte und unterkühlte Mann, ein 63-Jähriger aus Eidenberg (Bez. Urfahr-Umgebung), wurde durch die Besatzung der Lentia gesichert und zu der Bergeplattform des Polizeibootes gezogen. Dort wurde das Ruderboot fixiert und der Verunfallte aus dem Wasser gezogen.

Nachdem sich der Gerettete halbwegs erholt hatte, schilderte er den Unfallhergang. Er habe versucht einem Frachtschiff auszuweichen, sei dabei aber mit seinem Ruder an der Außenbordwand des Frachters angekommen, wodurch er sich selbst zum Kentern brachte und dann neben seinem Boot im Wasser trieb. Durch die hohen Wellen des Frachters sei er hinaus in die Mitte der Fahrwasserrinne gedrückt worden. Aus eigener Kraft habe er es nicht mehr geschafft, sein Boot zu wenden. Deshalb habe er sich an den Bootsrumpf geklammert und trieb bis zu seiner Bergung durch das Polizeiboot hilflos zu Tal.

Bei der Erstversorgung durch das das Rote Kreuz konnten keine Verletzungen festgestellt werden. Der Sportler setzte seine Fahrt fort.