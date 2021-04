Rotary macht mit Plakaten auf sich aufmerksam

Die Plakate werden in Linz, Innsbruck, Bregenz sowie in Oberösterreich auch in Wels, Ried im Innkreis und Kirchdorf/Krems affichiert. "Umfragen ergeben, dass viele Menschen ein falsches Bild von Rotary haben oder uns gar nicht kennen", sagt Friedhelm Dold, aktueller Governor des Distrikt 1920. "Das wollen wir ändern."

Polio-Kampagne seit 1979

Weltweit führe Rotary seit 1979 mit der Polio-Impfkampagne zur Ausrottung der Kinderlähmung die größte private Gesundheitsinitiative. Mit Erfolg – die weltweit durchgeführten Schluckimpfungen haben zu einem Rückgang der Infektionen um 99,99 Prozent geführt.

Lokal engagiere sich jeder Rotary Club, um Menschen vor Ort zu helfen. 2020/21 werden in allein im Distrikt 1920, der 69 Clubs mit rund 3600 Mitgliedern umfasst, Projekte im Wert von mehr als 1,5 Millionen Euro umgesetzt, darunter die Finanzierung von Schutzkleidung für Pflegeeinrichtungen, Fahrzeugen fürs Einsatzorganisationen, Laptops für Schüler. Ziel der aktuellen Kampagne sei, "über uns zu informieren und so auch neue Partner für unsere Sozialprojekte zu gewinnen", sagt Dold. "Das kommt den Empfängern unserer Hilfe zugute."